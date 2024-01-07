В неділю, 7 січня, в Миколаєві водій автомобіля «ЗАЗ-Lanos» збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомили в ГУНП Миколаївської області.

ДТП сталась близько 13:30. 32-річний водій, рухаючись по проспекту Центральному неподалік перехрестя з вулиці 9 Слобідська, скоїв наїзд на 12-річного хлопця.

Внаслідок аварії неповнолітнього з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де лікарі надали йому необхідну допомогу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном +380 93 788 4643 або 102.

Нагадаємо, у Вознесенську водій легковика збив пішохода та намагався втекти. Його затримали правоохоронці.