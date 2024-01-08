ДТП на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні, 8 січня, на трасі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» сталась аварія за участі легкового автомобіля та позашляховика, в якому загинув водій.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що зіткнення ВАЗ-2107 та Opel Frontera сталося приблизно о 12:30 поблизу села Нечаяне Миколаївського району.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 71-річний водій ВАЗу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

48-річний водій та пасажир позашляховика від госпіталізації відмовилися.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого»). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 050-013-01-48, 102».

Раніше повідомлялось, що 15 жовтня, трапилася ще одна аварія на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь», зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.