Судно JOSEPH SCHULTE. Фото: Facebook/Олександр Кубраков

За 5 місяців роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів, з них 10 мільйонів тонн становить агропродукція.

Про це повідомив віце-прем’єр — міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними міністра, протягом п’яти місяців функціонування коридору до наших українських портів під завантаження увійшло 469 нових суден.

Наразі 39 суден перебувають вже у процесі завантаження у портах Одеса, Чорноморськ та Південний.

Окрім цього, додатково ще 83 судна підтвердили свою готовність увійти у порти та вивезти 2,4 мільйони тонн вантажів.

Нагадаємо, що експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня, становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур.