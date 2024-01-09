За 5 місяців роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів, з них 10 мільйонів тонн становить агропродукція.
Про це повідомив віце-прем’єр — міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За даними міністра, протягом п’яти місяців функціонування коридору до наших українських портів під завантаження увійшло 469 нових суден.
Наразі 39 суден перебувають вже у процесі завантаження у портах Одеса, Чорноморськ та Південний.
Окрім цього, додатково ще 83 судна підтвердили свою готовність увійти у порти та вивезти 2,4 мільйони тонн вантажів.
Нагадаємо, що експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня, становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.
Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
За 5 місяців роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів, з них 10 мільйонів тонн становить агропродукція.
Про це повідомив віце-прем’єр — міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За даними міністра, протягом п’яти місяців функціонування коридору до наших українських портів під завантаження увійшло 469 нових суден.
Наразі 39 суден перебувають вже у процесі завантаження у портах Одеса, Чорноморськ та Південний.
Окрім цього, додатково ще 83 судна підтвердили свою готовність увійти у порти та вивезти 2,4 мільйони тонн вантажів.
Нагадаємо, що експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня, становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.
Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|