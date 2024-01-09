У РФ на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда, з них п'ять — перекинулися.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на МНС регіону.
Зазначається, що причину аварії, що сталася ввечері 8 січня, наразі не називають, однак запевнили, що постраждалих немає.
Відомо, що інцидент спричинив зупинку пасажирських поїздів №2 Москва — Владивосток та №392 Чита — Благовіщенськ. Низку потягів також скасували.
Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
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У РФ на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда, з них п'ять — перекинулися.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на МНС регіону.
Зазначається, що причину аварії, що сталася ввечері 8 січня, наразі не називають, однак запевнили, що постраждалих немає.
Відомо, що інцидент спричинив зупинку пасажирських поїздів №2 Москва — Владивосток та №392 Чита — Благовіщенськ. Низку потягів також скасували.
Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|