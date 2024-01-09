У Росії 14 вагонів зійшло з рейок. Фото:РосЗМІ

У РФ на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда, з них п'ять — перекинулися.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на МНС регіону.

У Росії зіткнулися два потяги. Фото:РосЗМІ

Зазначається, що причину аварії, що сталася ввечері 8 січня, наразі не називають, однак запевнили, що постраждалих немає.

Відомо, що інцидент спричинив зупинку пасажирських поїздів №2 Москва — Владивосток та №392 Чита — Благовіщенськ. Низку потягів також скасували.

Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.