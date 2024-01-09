Сьогодні, 9 січня, російська армія з різного озброєння обстріляла Херсон.
Про це повідомляє керівник МВА Роман Мрочко.
За його словами, внаслідок недавніх атак армії РФ була пошкоджена будівля медичного закладу.
Загиблих та поранених немає.
Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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Сьогодні, 9 січня, російська армія з різного озброєння обстріляла Херсон.
Про це повідомляє керівник МВА Роман Мрочко.
За його словами, внаслідок недавніх атак армії РФ була пошкоджена будівля медичного закладу.
Загиблих та поранених немає.
Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|