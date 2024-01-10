Релейну шафа сигнальної установки, яку підпалили на залізницію. Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників, які підпалювали об'єкти на залізниці. Вони отримували замовлення від невідомої людини з соцмереж.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі та поліції Київської області.

Правоохоронці затримали трьох хлопців, яких підозрюють у підпалі. Фото: поліція Київської області

Під час здійснення одного зі злочинів чотири зловмисники облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейну шафу сигнальної установки на перегоні Баришівка-Бориспіль у Київській області. Зокрема, ці шафи відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях, а їхній підпал призвів до порушення роботи транспорту, кажуть у поліції.

На залізничному перегоні фігуранти справи здійснили чотири подібні підпали.

Усе це вони робили за гроші від невстановленої людини, яка давала їм вказівки в месенджері Telegram. Нині правоохоронці встановлюють, хто міг замовити ці злочини на залізниці.

Трьох жителів Борисполя затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний ще один їхній 19-річний товариш.

Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів (частина 2 статті 28, частина 2 статті 194, частина 1 статті 277 Кримінального кодексу України).

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що нацполіція викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії у Миколаєві. Двом учасникам угруповання вже повідомили про підозру, одному з них обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення 3 мільйона гривень застави.