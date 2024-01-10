У вівторок, 9 січня, у Польщі затримали білоруску за підозрою в шпигунстві та передачі спецслужбам режиму Олександра Лукашенка даних про білоруську діаспору в Польщі.
Про це повідомило польське Агентство внутрішньої безпеки.
За версією слідства, затримана 20 грудня 2023 року жінка шпигувала на користь білоруської спецслужби — Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.
«Протягом кількох місяців білоруска передавала [КДБ Білорусі] інформацію про членів білоруської діаспори… а також організації, що об'єднують білорусів і поляків білоруської національності», — йдеться в повідомленні.
Співробітники ABW зафіксували носії інформації.
Звинувачення жінці висунув прокурор Мазовецького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві.
Нагадаємо, нещодавно Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворила з території країни росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Кремля.
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У вівторок, 9 січня, у Польщі затримали білоруску за підозрою в шпигунстві та передачі спецслужбам режиму Олександра Лукашенка даних про білоруську діаспору в Польщі.
Про це повідомило польське Агентство внутрішньої безпеки.
За версією слідства, затримана 20 грудня 2023 року жінка шпигувала на користь білоруської спецслужби — Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.
«Протягом кількох місяців білоруска передавала [КДБ Білорусі] інформацію про членів білоруської діаспори… а також організації, що об'єднують білорусів і поляків білоруської національності», — йдеться в повідомленні.
Співробітники ABW зафіксували носії інформації.
Звинувачення жінці висунув прокурор Мазовецького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві.
Нагадаємо, нещодавно Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворила з території країни росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Кремля.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|