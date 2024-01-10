Шпигунку затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Фото ілюстративне

У вівторок, 9 січня, у Польщі затримали білоруску за підозрою в шпигунстві та передачі спецслужбам режиму Олександра Лукашенка даних про білоруську діаспору в Польщі.

Про це повідомило польське Агентство внутрішньої безпеки.

За версією слідства, затримана 20 грудня 2023 року жінка шпигувала на користь білоруської спецслужби — Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.

«Протягом кількох місяців білоруска передавала [КДБ Білорусі] інформацію про членів білоруської діаспори… а також організації, що об'єднують білорусів і поляків білоруської національності», — йдеться в повідомленні.

Співробітники ABW зафіксували носії інформації.

Звинувачення жінці висунув прокурор Мазовецького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві.

Нагадаємо, нещодавно Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворила з території країни росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Кремля.