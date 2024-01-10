Робота електриків уночі. Фото: Миколаївобленерго

На Миколаївщині через негоду впало понад 300 електричних стовпів. Для вирішення питання у постраждалі райони «Миколаївобленерго» направило додаткові бригади фахівців.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що з вечора 9 січня і до ранку 10 січня електрики заживили більше 2 тисяч споживачів. Йдеться про електропостачання 14 населених пунктів та 7 частково.

«Таким чином ми фактично закрили питання по більшості районів. Але вкрай тяжкою залишається ситуація на півночі та північному сході області. Тут електромережі вже зазнали, без перебільшення, катастрофічних руйнувань –повалено понад 300 опор! І процес поки що не припинився – лінії і досі виходять з ладу!», — йдеться у повідомленні.

В «Миколаївобленерго» зазначають, що сьогодні всі сили та засоби зосереджені саме у постраждалих районах, додатково на місце направлені бригади з усієї області.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 січня, на Миколаївщині без світла залишалися жителі 182населених пунктів.