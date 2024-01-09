Відновлення електропостачання на Миколаївщині. Фото: «Миколаївобленерго»

На Миколаївщині без світла залишаються жителі 182 сіл, селищ та міст. Протягом доби електрикам вдалося відновити електропостачання у 40 населених пунктів.

Такі дані станом на 12:00 9 січня повідомили у «Миколаївобленерго».

Зазначається, що без світлі зараз близько 29 тисяч абонентів у 182 населених пунктах та ще 29 населених пунктів знеструмлені частково.

«Протягом доби, що минула, ми повернули світло понад 43,7 тис. домогосподарств. Заживлено 40 населених пунктів, плюс 9 частково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку повідомляли про знеструмнення 179 населених пунктів.

Також нагадаємо, що зранку 9 січня майже на всіх дорогах Миколаївської області зняли обмеження для руху вантажного транспорту та автобусів.