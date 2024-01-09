На Миколаївщині без світла залишаються жителі 182 сіл, селищ та міст. Протягом доби електрикам вдалося відновити електропостачання у 40 населених пунктів.
Такі дані станом на 12:00 9 січня повідомили у «Миколаївобленерго».
Зазначається, що без світлі зараз близько 29 тисяч абонентів у 182 населених пунктах та ще 29 населених пунктів знеструмлені частково.
«Протягом доби, що минула, ми повернули світло понад 43,7 тис. домогосподарств. Заживлено 40 населених пунктів, плюс 9 частково», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що зранку повідомляли про знеструмнення 179 населених пунктів.
Також нагадаємо, що зранку 9 січня майже на всіх дорогах Миколаївської області зняли обмеження для руху вантажного транспорту та автобусів.
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На Миколаївщині без світла залишаються жителі 182 сіл, селищ та міст. Протягом доби електрикам вдалося відновити електропостачання у 40 населених пунктів.
Такі дані станом на 12:00 9 січня повідомили у «Миколаївобленерго».
Зазначається, що без світлі зараз близько 29 тисяч абонентів у 182 населених пунктах та ще 29 населених пунктів знеструмлені частково.
«Протягом доби, що минула, ми повернули світло понад 43,7 тис. домогосподарств. Заживлено 40 населених пунктів, плюс 9 частково», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що зранку повідомляли про знеструмнення 179 населених пунктів.
Також нагадаємо, що зранку 9 січня майже на всіх дорогах Миколаївської області зняли обмеження для руху вантажного транспорту та автобусів.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|