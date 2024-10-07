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За вересень «Миколаївобленерго» замовило тендерів на понад ₴100 млн: їх витратять на спецодяг, трансформатори та аудит

Власність «Миколаївобленерго», березень 2023 року, фото «МикВісті»Власність «Миколаївобленерго», березень 2023 року, фото «МикВісті»

Впродовж вересня поточного року акціонерне товариство «Миколаївобленерго» замовило 13 великих тендерів на загальну суму 103,6 мільйона гривень.

Відповідні торги опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Сума найбільшого за минулий місяць тендеру обленерго складає 74,3 мільйона гривень. За ці кошти підприємство планує придбати чотири трансформатори до кінця 2025 року. 

Директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків під час візиту міністра енергетики Германа Галущенко, березень 2023 року, фото «МикВісті»Директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків під час візиту міністра енергетики Германа Галущенко, березень 2023 року, фото «МикВісті»

«Миколаївобленерго» також планує придбати один елегазовий вимикач та сім вакуумних вимикачів за 11,2 мільйона гривень

Ще 4,3 мільйона гривень підприємство витратить на роботи з приєднання виробничого цеху з екстракції олії сім’ям соняшника у селищі Горохівка. Йдеться про будівництво відгалуження від повітряної лінії-35 кВ, кабельної лінії 35 кВ, закритої підстанції 35/10/0,4 кВ з двома трансформаторами. Ці роботи, відповідно до тендерної документації, мають виконати до кінця березня 2025 року.

Підприємство також планує придбати спецодягу на 2,7 мільйона гривень. Це 1700 комплектів звичайних робочих костюмів та 700 – утеплених робочих костюмів.

Понад 600 штук електричних реле коштували обленерго 3 мільйона гривень, 303 штуки навігаційних приладів1,4 мільйона гривень, а понад 50 тисяч метрів оптоволоконних кабелів1,2 мільйона гривень.

Кабелі «Миколаївобленерго», березень 2023 року, фото «МикВісті»Кабелі «Миколаївобленерго», березень 2023 року, фото «МикВісті»

Водночас обленерго планує витратити 1,2 мільйона гривень на три шафи релейного захисту та 2,7 мільйона гривень – на три шафи телемеханіки.

Серед іншого обленерго оголосило ще чотири тендера на суми менше мільйона гривень кожен:

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко разом зі своїм першим заступником прибули до Миколаєва та відвідали основні енергетичні об`єкти області.

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