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«Миколаївобленерго» оновив графіки погодинних відключень, наразі їх ще не застосовують

Опублікований рафіки погодинних відключень. Ілюстраційне фото АТ «Миколаївобленерго»Опублікований рафіки погодинних відключень. Ілюстраційне фото АТ «Миколаївобленерго»

АТ «Миколаївобленерго» оновив графіки погодинних відключень, але станом на 1 листопада вони ще не діють. 

Як повідомили в пресслужбі підприємства, мешканці можуть перевірити, чи належить їхня адреса до зон відключень, за посиланням. А також надали повний перелік адрес у документі.

Енергетики зазначили, що у разі будь-яких змін «Миколаївобленерго» інформуватиме громадян.

Раніше повідомлялось, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть почати запроваджувати вже з наступного тижня, через значне зниження температури.

Крім того, повідомлялись адреси, де у Миколаєві не буде світла через поточний ремонт.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

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