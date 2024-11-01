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Через похолодання відключення світла можуть повернутися вже з наступного тижня, — «Центренерго»

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»

Погодинні графіки відключення електроенергії можуть почати запроваджувати вже з наступного тижня, через значне зниження температури.

Таку думку висловив член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, наступного тижня синоптики прогнозують зниження температури, тому для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи — такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. 

«Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК «Укренерго» не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень», — сказав Володимир Величко.

Він зазначив, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Водночас Володимир Величко акцентував, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що призведе до зростання цін на електроенергію, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел енергії.

На його думку, це вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії через існуючі на спотовому ринку України обмеження ціни електроенергії — прайс-кепи.

«Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче», — зазначив член наглядової ради «Центренерго».

Що стосується підготовки самої компанії до зими, то, за його словами, ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються, а в планах — підключити до енергосистеми майже 1 ГВт генеруючої потужності.

Раніше повідомлялось, що Україна може пережити зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.

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