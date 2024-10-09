Україна може пережити зиму без відключень світла, – міністр енергетики

Електрична лампа, фото з відкритих джерел

Україна може пережити зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.

Цю інформацію 9 жовтня озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко під час форуму «Енергія бізнесу 2024».

Галущенко підтвердив, що Україна має можливість пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, за умови, що росіянам не вдасться знищити енергетичну інфраструктуру. При цьому міністр зазначив, що локальні відключення можуть траплятися через аварійні ремонти, але вони не стануть регулярними.

Міністр також спростував заяву керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Даніель Белл, яка попереджала про можливі труднощі зі світлом взимку для українців.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.