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Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Електрична лампа, фото: pixabayЕлектрична лампа, фото: pixabay

Сьогодні, 1 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • пр. Богоявленський;
  • пров. Коцюбинського;
  • вул. Коцюбинського;
  • пров. Літній;
  • вул. Літня;
  • вул. Новаторів;
  • пров. Толстого;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. Кришталевий;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • вул. Кришталева;
  • пров. Колективний;
  • вул. Вільна;
  • пров. Шосейний;
  • пров. 1 Шосейний;
  • вул. Зенітників;
  • вул. Братська;
  • пров. Зимовий;
  • вул. Повстанська;
  • вул. Танкістів;
  • вул. Льотчиків;
  • вул. І. Франка;
  • пров. 2 Маячний;
  • пров. Приміський;
  • пров. 1 Молодіжний;
  • пров. Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. Супутників;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Ю. Тютюнника;
  • пров. 2 Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. М. Романовського;
  • пров. Олеся Гончара;
  • вул. Миколи Хвильового.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Інженерна;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Садова;
  • пр. Центральний.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

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