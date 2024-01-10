З початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники врятували ухилянта, що ледь не потонув у крижаній річці під час спроби втекти за кордон. Фото: ДПСУ

У ніч на 10 січня прикордонники витягли з крижаної ріки напівпритомного чоловіка. Він лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя.

Військовослужбовці витягли потерпілого з води, надали йому першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й надали сухий одяг.

За словами врятованого, оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у Telegram. Проте після прибуття на Закарпаття замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Так, вартість послуг складала 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, що прикордонники затримали двох «плавців», які спробували незаконно перетнути кордон України та Молдови на надувному матраці.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон через річку Тиса на гумовому човні.

Також за тією ж справою прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.