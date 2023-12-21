На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон.

«На премію Дарвіна можуть претендувати чотири порушники, яких затримали прикордонники. Учасники незаконного туру придбали малий гумовий човен, плавучість якого посилили шматками пінопласту. На цьому хиткому засобі вони сподівалися дістатися Угорщини холодними водами Тиси», — ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, кожен чоловіків мав сплатити організаторам «туру», особи яких встановлюються, по 2000 євро.

Крім цього, прикордонники затримали ще чотирьох «туристів» – одного на шляху до Угорщини, трьох — до Румунії.

Нагадаємо, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.