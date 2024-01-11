В середу, 10 січня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.
Перша атака відбулася, 10 січня, о 10:00 , російські війська поцілили по акваторії Очаківської громади.
«Також учора, 10 січня, о 22:26 та сьогодні вночі, 11 січня, о 00:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади», — написав Віталій Кім.
Нагадаємо, що вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
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В середу, 10 січня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.
Перша атака відбулася, 10 січня, о 10:00 , російські війська поцілили по акваторії Очаківської громади.
«Також учора, 10 січня, о 22:26 та сьогодні вночі, 11 січня, о 00:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади», — написав Віталій Кім.
Нагадаємо, що вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|