У четвер, 11 січня Центральному районі Миколаєва громадянин знайшов вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Миколаївській області.
Житель Миколаєва виявив предмет циліндричної форми біля недобудови неподалік від багатоповерхівок близько 13-ї години.
Патрульні здійснили охорону місця події та викликали вибухотехніків.
У поліції зазначають, що при виявленні підозрілого предмета уникайте будь-яких дій зі ними – це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.
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У четвер, 11 січня Центральному районі Миколаєва громадянин знайшов вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Миколаївській області.
Житель Миколаєва виявив предмет циліндричної форми біля недобудови неподалік від багатоповерхівок близько 13-ї години.
Патрульні здійснили охорону місця події та викликали вибухотехніків.
У поліції зазначають, що при виявленні підозрілого предмета уникайте будь-яких дій зі ними – це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.
Нагадаємо, що двоє мешканців села Знам'янка, що тривалий час перебувало в окупації знайшли вдома залишені росіянами боєприпаси.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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|