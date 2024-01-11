Суббоєприпас від РСЗВ. Фото:Національна поліція у Миколаївській області

У четвер, 11 січня Центральному районі Миколаєва громадянин знайшов вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Миколаївській області.

Житель Миколаєва виявив предмет циліндричної форми біля недобудови неподалік від багатоповерхівок близько 13-ї години.

Патрульні здійснили охорону місця події та викликали вибухотехніків.

У поліції зазначають, що при виявленні підозрілого предмета уникайте будь-яких дій зі ними – це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що двоє мешканців села Знам'янка, що тривалий час перебувало в окупації знайшли вдома залишені росіянами боєприпаси.