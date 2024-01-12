Мешканець Миколаївщини «зламав» сервери американської компанії і за два роки отримав криптовалюти приблизно на понад 75 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Викрили хакера, який завдав провідній світовій компанії сотні мільйонів збитків. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

З 2021 року, 29-річний хакер заражав сервери однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції. Спочатку чоловік «зламав» 1500 облікових записів дочірньої компанії. Для цього зловмисник застосовував власноруч розроблене програмне забезпечення автоматичного підбору паролів — так званий «брутфорс».

Використовуючи скомпрометовані акаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому фігурант створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення хакер створив понад один мільйон віртуальних комп’ютерів.

За даними слідства, понад два роки злочинної діяльності чоловік вивів на підконтрольні електронні гаманці майже два мільйони доларів США у криптовалюті, що в еквіваленті становить понад 75 мільйонів гривень.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях фігуранта на території Миколаєва.

Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації та інші докази протиправної діяльності.

На території Нідерландів Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європолом надано допомогу у блокуванні електронних гаманців фігуранта з наявними на них активами.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігуранта та його причетності до хакерських угруповань проросійського характеру. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Нагадаємо, що кіберполіція викрила хакерську групу, яка на замовлення зламувала віддалені сервери користувачів по всьому світу.