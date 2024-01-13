У тимчасово окупованому Маріуполі зранку 13 січня лунали вибухи. Зафіксували влучання по казармі загарбників.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, уламками ППО росіян, ймовірно, пошкодили казарму.
«Наслідки бавовни в Маріуполі. Попередньо, влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча у районі 3-го Депо ТТУ. Цілком можливо уламками власної ППО», — написав він.
Нагадаємо, 20 січня в італійському місті Модена запланували захід, на якому розповідатимуть про «стрімкий процес відновлення під егідою РФ» окупованого Маріуполя. В українському МЗС вже готують офіційне звернення.
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У тимчасово окупованому Маріуполі зранку 13 січня лунали вибухи. Зафіксували влучання по казармі загарбників.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, уламками ППО росіян, ймовірно, пошкодили казарму.
«Наслідки бавовни в Маріуполі. Попередньо, влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча у районі 3-го Депо ТТУ. Цілком можливо уламками власної ППО», — написав він.
Нагадаємо, 20 січня в італійському місті Модена запланували захід, на якому розповідатимуть про «стрімкий процес відновлення під егідою РФ» окупованого Маріуполя. В українському МЗС вже готують офіційне звернення.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|