У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів.

Про це 13 січня повідомив батько дитини.

За словами батька дитини, що 8 грудня 2023 року мама відвела сина до клініки Ori-Dent, аби видалити йому два зуби — стоматолог запропонував провести процедуру під загальною анестезією.

«За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги», — розповів батько дитини.

Директор медзакладу пояснив мамі Велеса, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке, за його словами, лікарям вдалося запустити. Хлопчика перевели до реанімаційного відділення, де лікарі констатували смерть мозку. Життєдіяльність дитини підтримували лише препарати.

Наразі правоохоронці розслідують цю справу.