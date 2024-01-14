Українські воїни на Таврійському напрямку уразили зенітний ракетний комплекс «Тор» та рідкісну російську самохідну артилерійську установку «Хоста».

Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він зазначає, що росіяни за минулу добу, 13 січня, втратили на Таврійському напрямку 437 солдатів та 60 одиниць військової техніки. Зокрема:

танк;

11 ББМ;

10 артсистем;

засіб ППО;

27 безпілотників;

9 автомобілів;

1 одиницю спеціальної техніки.

Крім того, «злетів у повітря» російський склад із боєприпасами. З-поміж знищеної техніки — ЗРК «Тор» та «досить рідкісна» САУ «Хоста», відзначив Тарнавський.

Тим часом окупанти продовжують активно завдавати авіаударів (за вчора — 34). Також скидають керовані авіабомби, більшість — на Донеччині. Також зафіксовано кілька випадків залучення для ударів гелікоптерів Ка-52 («Алігатор») та штурмовиків Су-25.

За підрахунками Олександра Тарнавського, росіяни провели 43 бойові зіткнення та здійснили 914 артобстрілів за добу. Концентрують зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки.

Нагадаємо, нещодавно морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.