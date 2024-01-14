Працівникам поліції двох областей знадобилося менше ніж добу, щоб встановити місцезнаходження неповнолітньої дівчинки та повернути її додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Про зникнення 13-річної дівчинки заявила її мати увечері у суботу, 13 січня. За словами заявниці, донька ще вдень 12 січня пішла з дому і не повернулася і, ймовірно, могла поїхати до Одеси.

На пошуки дівчини було задіяно оперуповноважені відділення поліції та співробітники поліції сусідньої області.

В результаті вжитих заходів протягом кількох годин правоохоронці встановили місцезнаходження розшукуваної. З'ясувалося, що дівчинка перебуває у свого знайомого парубка в Одесі.

За словами втікачки, у неї з матір'ю виник конфлікт, після чого вона зі своїм товаришем, який на той момент гостював у них, поїхали до сусідньої області, де він проживає.

Поліцейські провели з неповнолітньою профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки, пояснили, чим міг обернутися необдуманий вчинок, та передали матері.

В даний час з дитиною все гаразд, протиправних дій щодо дівчинки не було.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.