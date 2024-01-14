Працівникам поліції двох областей знадобилося менше ніж добу, щоб встановити місцезнаходження неповнолітньої дівчинки та повернути її додому.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Про зникнення 13-річної дівчинки заявила її мати увечері у суботу, 13 січня. За словами заявниці, донька ще вдень 12 січня пішла з дому і не повернулася і, ймовірно, могла поїхати до Одеси.
На пошуки дівчини було задіяно оперуповноважені відділення поліції та співробітники поліції сусідньої області.
В результаті вжитих заходів протягом кількох годин правоохоронці встановили місцезнаходження розшукуваної. З'ясувалося, що дівчинка перебуває у свого знайомого парубка в Одесі.
За словами втікачки, у неї з матір'ю виник конфлікт, після чого вона зі своїм товаришем, який на той момент гостював у них, поїхали до сусідньої області, де він проживає.
Поліцейські провели з неповнолітньою профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки, пояснили, чим міг обернутися необдуманий вчинок, та передали матері.
В даний час з дитиною все гаразд, протиправних дій щодо дівчинки не було.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
Працівникам поліції двох областей знадобилося менше ніж добу, щоб встановити місцезнаходження неповнолітньої дівчинки та повернути її додому.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Про зникнення 13-річної дівчинки заявила її мати увечері у суботу, 13 січня. За словами заявниці, донька ще вдень 12 січня пішла з дому і не повернулася і, ймовірно, могла поїхати до Одеси.
На пошуки дівчини було задіяно оперуповноважені відділення поліції та співробітники поліції сусідньої області.
В результаті вжитих заходів протягом кількох годин правоохоронці встановили місцезнаходження розшукуваної. З'ясувалося, що дівчинка перебуває у свого знайомого парубка в Одесі.
За словами втікачки, у неї з матір'ю виник конфлікт, після чого вона зі своїм товаришем, який на той момент гостював у них, поїхали до сусідньої області, де він проживає.
Поліцейські провели з неповнолітньою профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки, пояснили, чим міг обернутися необдуманий вчинок, та передали матері.
В даний час з дитиною все гаразд, протиправних дій щодо дівчинки не було.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.