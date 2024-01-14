Румунські фермери знову заблокували пункту пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За словами українських прикордонників про поновлення блокади дізналися приблизно о 14:00 від румунських колег. Ті розповіли, що фермери та аграрії заблокували водіям вантажівок рух до пункту пропуску «Сірет».

Так, вчора, 13 січня подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.

У ДПСУ зазначали, що оформлюють усі види транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України за встановленим порядком.

Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.