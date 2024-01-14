Румунські фермери знову заблокували пункту пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За словами українських прикордонників про поновлення блокади дізналися приблизно о 14:00 від румунських колег. Ті розповіли, що фермери та аграрії заблокували водіям вантажівок рух до пункту пропуску «Сірет».
Так, вчора, 13 січня подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.
У ДПСУ зазначали, що оформлюють усі види транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України за встановленим порядком.
Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.
Румунські фермери знову заблокували пункту пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За словами українських прикордонників про поновлення блокади дізналися приблизно о 14:00 від румунських колег. Ті розповіли, що фермери та аграрії заблокували водіям вантажівок рух до пункту пропуску «Сірет».
Так, вчора, 13 січня подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.
У ДПСУ зазначали, що оформлюють усі види транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України за встановленим порядком.
Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.