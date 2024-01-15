Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління противника Іл-22.
Про це він повідомив у соцмережах.
«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї», — зазначив Валерій Залужний.
Нагадаємо, що вночі, 26 грудня тактична авіація Сил оборони України завдала удару по кораблю Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» поблизу Феодосії у Криму. Внаслідок атаки корабель знищено.
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління противника Іл-22.
Про це він повідомив у соцмережах.
«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї», — зазначив Валерій Залужний.
Нагадаємо, що вночі, 26 грудня тактична авіація Сил оборони України завдала удару по кораблю Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» поблизу Феодосії у Криму. Внаслідок атаки корабель знищено.