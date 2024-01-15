У тимчасово окупованому Мелітополі 14 січня сили українського опору підірвали автомобіль із російськими військовими.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot. Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками», — розповіли у розвідці.
Точна кількість втрат росіян уточнюється.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі зранку 13 січня лунали вибухи. Зафіксували влучання по казармі загарбників.
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У тимчасово окупованому Мелітополі 14 січня сили українського опору підірвали автомобіль із російськими військовими.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot. Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками», — розповіли у розвідці.
Точна кількість втрат росіян уточнюється.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі зранку 13 січня лунали вибухи. Зафіксували влучання по казармі загарбників.