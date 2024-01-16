У Фінляндії виявили понад 20 компаній, які експортували до Росії обладнання і технології для оборонного-промислового комплексу держави. Засновниками чи керівниками цих фірм є люди, повʼязані з Росією, зокрема вихідці з країни.

Про це повідомив фінський суспільний мовник Yle, пише hromadske.

Як стверджує видання, клієнти цих невеликих логістичних та експедиторських компаній мають зв’язки з російською військовою промисловістю чи спецслужбами, зокрема ФСБ.

Журналісти зʼясували, що вони працюють у невеликих офісах і на складах листового металу, насамперед у південно-східній Фінляндії, що біля кордону з Росією, та в місті Вантаа, де розташовані найбільший аеропорт країни і великі логістичні центри.

Серед того, що надсилали компанії, — оптичні пристрої, датчики, паливні насоси, дизельні двигуни, компресори, пристрої аналізу сигналів, синтезатори частоти, вольтметри тощо.

Ці компанії експортували безпосередньо до росії або виступали посередниками у поставках від інших іноземних продавців. Зокрема, експорт організовували з Фінляндії через Узбекистан.

Елементи таких товарів знаходили у знищеній російській зброї та техніці, йдеться у звіті групи Єрмака-Макфола. Там зазначалося, що ці компоненти необхідні для підтримки ударної спроможності російської армії.

За даними журналістів, після початку повномасштабної війни значній частині цих фірм вдалося збільшити свої продажі. А втім, подальше посилення санкцій обмежило постачання.

Керівники компаній, які погодилися прокоментувати ці звинувачення, заперечили порушення санкцій і підтримку російських військових. Водночас щонайменше чотири такі фірми фігурують у кримінальних провадженнях. Окрім того, під санкціями США опинилися дві фінські компанії, які постачали в рф компоненти, що мали використовуватися для створення дронів, пише Yle.

Нагадаємо, у грудні Федеральна прокуратура Бельгії повідомила про арешт шести людей за звинуваченням у експорті товарів подвійного призначення до країн, на які накладено санкції Європейського Союзу, зокрема Росії.