Федеральна прокуратура Бельгії повідомила про арешт шести людей за звинуваченням у експорті товарів подвійного призначення до країн, на які накладено санкції Європейського Союзу, зокрема Росії.

Про це повідомляє Politico.

Поліція провела обшуки в «приватних будинках і штаб-квартирах компаній» у Кнокке-Хейсті та Екло у бельгійській Фландрії, а також у Роттердамі та Слуїсі в Нідерландах.

«Деякі технології, якими торгують, можуть потрапити під правила ембарго, які застосовуються до певних країн, наприклад Росії, зокрема через збройний конфлікт. Розслідування має визначити, чи могли ці стратегічні та захищені технології дійсно продаватися в країни, де Бельгія та Європейський парламент вводять правові обмеження», — йдеться в заяві прокуратури.

Чотирьох людей затримали для допиту в Бельгії, двох — у Нідерландах. Рейди є частиною спільного з урядом Сполучених Штатів розслідування.

Згідно із заявою прокуратури, об’єкти подвійного призначення можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, таких як безпілотники чи ракети. Приклади включають мікрочіпи, акселерометри, турбінні двигуни.

Раніше управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва.