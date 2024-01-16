Вчора, 15 січня російська армія обстріляла Херсонщину. В результаті двоє людей дістали поранення.
По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі,адмінбудівлю у Херсоні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 15 січня російська армія обстріляла пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області.
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Вчора, 15 січня російська армія обстріляла Херсонщину. В результаті двоє людей дістали поранення.
По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі,адмінбудівлю у Херсоні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 15 січня російська армія обстріляла пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області.