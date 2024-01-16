Блокада українського кордону: уряд Румунії досяг угоди з фермерами

У понеділок, 15 січня, Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Про це пише видання Euractiv.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу заявив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, щодо решти умов триватимуть подальші обговорення, щоб знайти компроміс.

Уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.

Однак, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга, заявив один із представників фермерів Маріуса Міку.

Він додав, що важливо, щоби уряд надав дозвіл на відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Окрім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS в порту Констанца.

Нагадаємо, що нещодавно румунські фермери знову заблокували пункту пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».

Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, які блокують дорогу для руху фурпоблизу пункту пропуску «Медика — Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.