У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, поліціянти вилучили у 21-річного студента наркотики на суму близько 4 мільйонів гривень.
Про це повідомила поліція Хмельницької області.
Під час обшуків у правопорушника правоохоронці вилучили:
Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає близько 4 мільйони гривень. Усі речовини направили на експертизу. Фігуранта затримали.
Правоохоронці встановили, що студент здійснював реалізацію наркотиків через Telegram-канал методом «закладок».
Хлопцю оголосили підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі дії тривають.
Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.
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У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, поліціянти вилучили у 21-річного студента наркотики на суму близько 4 мільйонів гривень.
Про це повідомила поліція Хмельницької області.
Під час обшуків у правопорушника правоохоронці вилучили:
Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає близько 4 мільйони гривень. Усі речовини направили на експертизу. Фігуранта затримали.
Правоохоронці встановили, що студент здійснював реалізацію наркотиків через Telegram-канал методом «закладок».
Хлопцю оголосили підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі дії тривають.
Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.