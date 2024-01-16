У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, поліціянти вилучили у 21-річного студента наркотики на суму близько 4 мільйонів гривень.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

У Кам’янці-Подільському поліцейські вилучили у 21-річного студента наркотиків. Фото: Поліція Хмельницької області

Під час обшуків у правопорушника правоохоронці вилучили:

близько 3 кг психотропної речовини «Альфа-PVP»;

майже кілограм канабісу;

5 пакетів смоли канабісу;

психотропи «2С-В» та «ЛСД»;

15 згортків з таблетками «Субітексу».

Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає близько 4 мільйони гривень. Усі речовини направили на експертизу. Фігуранта затримали.

Правоохоронці встановили, що студент здійснював реалізацію наркотиків через Telegram-канал методом «закладок».

Хлопцю оголосили підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі дії тривають.

Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.