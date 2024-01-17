У Миколаївській області наркоаграрій вирішив утекти від слідства — внесені за нього 939 тисяч гривень конфіскували.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, що у вересні 2023 року було затримано організовану злочинну групу, яка вирощувала коноплі з метою збуту. Знайдені кущі оцінили у п'ять мільйонів гривень.
Зазначається, що схему організував 42-річний раніше засуджений мешканець Миколаївської області, до неї він залучив ще двох знайомих.
Чоловіку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу у розмірі 939 тисяч гривень.
Підозрюваний сплатив суму та був звільнений із покладанням на нього певних обов'язків: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду та здати на зберігання свій паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Обов'язки він порушив, тому суд задовольнив клопотання щодо конфіскації внесеної застави у повному обсязі.
Окрім того, слідчий суддя змінила запобіжний захід підозрюваному на утримання під вартою з можливістю внесення застави вже у розмірі 1 665 400 гривень.
Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.
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У Миколаївській області наркоаграрій вирішив утекти від слідства — внесені за нього 939 тисяч гривень конфіскували.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, що у вересні 2023 року було затримано організовану злочинну групу, яка вирощувала коноплі з метою збуту. Знайдені кущі оцінили у п'ять мільйонів гривень.
Зазначається, що схему організував 42-річний раніше засуджений мешканець Миколаївської області, до неї він залучив ще двох знайомих.
Чоловіку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу у розмірі 939 тисяч гривень.
Підозрюваний сплатив суму та був звільнений із покладанням на нього певних обов'язків: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду та здати на зберігання свій паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Обов'язки він порушив, тому суд задовольнив клопотання щодо конфіскації внесеної застави у повному обсязі.
Окрім того, слідчий суддя змінила запобіжний захід підозрюваному на утримання під вартою з можливістю внесення застави вже у розмірі 1 665 400 гривень.
Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.