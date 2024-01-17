В Австралії поліція звинуватила чоловіка в 46 злочинах, зокрема у нападах, тортурах та заключенні в рабство членів екіпажу на його рибальських човнах.

Такі випадки могли ставатися протягом багатьох років з різними людьми, пише Guardian.

Поліція відкрила справу торік після повідомлень, що капітан погрожував багатьом членам екіпажу на борту свого рибальського судна.

Деякі працівники настільки побоювалися за своє життя, що пірнали та пливли через води з акулами та крокодилами, щоб дістатися до суші.

— Ми будемо стверджувати, що в деяких випадках люди, які працювали на цих рибальських суднах, зазнавали жорстокого поводження, їх змушували працювати без зарплати, спати на відкритій палубі човна, — заявив журналістам представник поліції Джейсон Четем.

У поліції припускають, що ймовірних постраждалих було 6, з них — одна жінка. Це були молоді люди, які на човні «намагалися заробити на життя». Звинувачення охоплюються у період з 2000 по 2023 роки, тож постраждалих може бути більше: деякі ще не давали показів через страх.

Капітана залишили під вартою, суд буде в лютому. Поліція закликає тим часом з’явитися свідків і потерпілих.

Нагадаємо, під час окупації Миколаївщини 179 людей зазнали тортур й катувань від військових РФ.