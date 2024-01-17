Катівня на Харківщині, Фото: Нацполіції

Наразі правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ щодо катівень у Харківській області. У цих справах проходять 227 осіб, визнаних потерпілими.

Про це під час пресконференції у Медіацентрі Україна — Укрінформ «Переслідування і катування цивільних як спланований терор Росії: аналіз правозахисників» повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Ми розслідуємо 10 кримінальних проваджень по катівням. Ми працюємо по цим катівням спільно зі слідчими СБУ та ДБР. Загалом по цим справам проходять 227 людей, які визнані потерпілими. З них 13 людей померли, 4 зникли безвісти, 4 знаходяться в полоні», — зазначив він.

Сергій Болвінов окремо розповів про справу щодо катівні у Куп’янському райвідділі поліції. У приміщенні, яке розраховано на 44 людини, одразу перебувало понад 150.

Начальник слідчого управління ГУНП зауважив, що по цій справі встановлено 67 потерпілих віком від 16 до 65 років. Це люди абсолютно різні: від школярів та пенсіонерів до фермерів та директорів шкіл, зазначив він.

Також Болвінов додав, що на території Харківщини всього виявлено 28 катівень. 25 з них задокументовано, 3 катівні наразі знаходяться під обстрілами в безпосередній близькості від кордону.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру 36-річному бойовику «ЛНР», який під час окупації Вовчанська Харківської області облаштував катівню у приміщенні місцевого заводу. Там незаконно утримували та катували понад 500 цивільних.