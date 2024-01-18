Мешканку Первомайська Миколаївської області засудили до 4 років 6 місяців позбавлення волі за заволодіння благодійними внесками для ЗСУ.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
42-річну жінку визнали винною у частині 3 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах (шахрайство).
У судовому засіданні доведено, що зловмисниця, будучи волонтером декількох благодійних організацій, зловживаючи довірою громадян, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів по заниженим цінам.
Після зарахування коштів на особистий рахунок, вона обіцянок не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд. У такий спосіб шахрайка заволоділа понад 500 тисячами гривень благодійними внесками.
Суд визнав жінку винною в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців. Вирок не набрав законної сили.
Засуджена до вступу вироку у законну силу перебуває під нічним домашнім арештом.
Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Нагадаємо, приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців, йдуть до Росії.
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Мешканку Первомайська Миколаївської області засудили до 4 років 6 місяців позбавлення волі за заволодіння благодійними внесками для ЗСУ.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
42-річну жінку визнали винною у частині 3 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах (шахрайство).
У судовому засіданні доведено, що зловмисниця, будучи волонтером декількох благодійних організацій, зловживаючи довірою громадян, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів по заниженим цінам.
Після зарахування коштів на особистий рахунок, вона обіцянок не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд. У такий спосіб шахрайка заволоділа понад 500 тисячами гривень благодійними внесками.
Суд визнав жінку винною в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців. Вирок не набрав законної сили.
Засуджена до вступу вироку у законну силу перебуває під нічним домашнім арештом.
Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Нагадаємо, приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців, йдуть до Росії.