Мешканку Первомайська Миколаївської області засудили до 4 років 6 місяців позбавлення волі за заволодіння благодійними внесками для ЗСУ.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

42-річну жінку визнали винною у частині 3 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах (шахрайство).

У судовому засіданні доведено, що зловмисниця, будучи волонтером декількох благодійних організацій, зловживаючи довірою громадян, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів по заниженим цінам.

Після зарахування коштів на особистий рахунок, вона обіцянок не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд. У такий спосіб шахрайка заволоділа понад 500 тисячами гривень благодійними внесками.

Суд визнав жінку винною в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців. Вирок не набрав законної сили.

Засуджена до вступу вироку у законну силу перебуває під нічним домашнім арештом.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців, йдуть до Росії.