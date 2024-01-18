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У четвер, 18 січня, без електроенергії залишилися жителі одразу декількох міст та селищ тимчасово окупованого Криму. Також спостерігаються проблеми з мобільним зв’язком.

Як повідомили місцеві жителі «Суспільному Крим», зникло світло та є проблеми з мобільним зв’язком у селищі Роздольне на південному заході півострова.

Також на відсутність електроенергії скаржаться у місцевих пабліках та на офіційних сторінках у соцмережах окупаційного підприємства «Крымэнерго» мешканці Сак, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Феодосії та Джанкоя.

«У Керчі по всьому місту немає світла, у Севастополі без електрики залишилася більша частина міста», - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

У свою чергу, «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у Telegram, що за попередньою інформацією, о 18:05 сталося помилкове спрацьовування газового обладнання на Балаклавській ТЕС, це спричинило відключення двох енергоблоків.

«Відключено споживачів: Балаклава, б. Козача, б. Очеретяна, Фіолент, центральна частина міста, вул. Леніна, вул. Б. Морська. Усі оперативні бригади працюють на місці. Протягом години енергопостачання буде відновлено», — зазначив він.

Нагадаємо, в етері телемарафону «Єдині новини»16 січня з'явилася карта Росії з приєднаним до її складу анексованим українським Кримом.