Вранці 19 січня у Варварівці зіштовхнулися вантажівка та легковий автомобіль. Через це на мосту та під’їзді до нього у напрямку центра Миколаєва утворився затор.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Однак вони перекрили полосу руху у напрямку центру міста, через що мостом та Варварівкою розтягнувся затор.

Рух із центру в Варварівку не ускладнений.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва, де у наслідок ДТП розлилася олія, у пробах ґрунту було зафіксоване перевищення вмісту жирів у 3-4 рази. Але через декілька днів на поверхні результати вже були інші. 2 січня на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працювали комунальники та екстрені служби, дорогу засипали піском.