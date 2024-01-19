Вранці 19 січня у Варварівці зіштовхнулися вантажівка та легковий автомобіль. Через це на мосту та під’їзді до нього у напрямку центра Миколаєва утворився затор.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Однак вони перекрили полосу руху у напрямку центру міста, через що мостом та Варварівкою розтягнувся затор.
Рух із центру в Варварівку не ускладнений.
Нагадаємо, у центрі Миколаєва, де у наслідок ДТП розлилася олія, у пробах ґрунту було зафіксоване перевищення вмісту жирів у 3-4 рази. Але через декілька днів на поверхні результати вже були інші. 2 січня на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працювали комунальники та екстрені служби, дорогу засипали піском.
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Вранці 19 січня у Варварівці зіштовхнулися вантажівка та легковий автомобіль. Через це на мосту та під’їзді до нього у напрямку центра Миколаєва утворився затор.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Однак вони перекрили полосу руху у напрямку центру міста, через що мостом та Варварівкою розтягнувся затор.
Рух із центру в Варварівку не ускладнений.
Нагадаємо, у центрі Миколаєва, де у наслідок ДТП розлилася олія, у пробах ґрунту було зафіксоване перевищення вмісту жирів у 3-4 рази. Але через декілька днів на поверхні результати вже були інші. 2 січня на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працювали комунальники та екстрені служби, дорогу засипали піском.