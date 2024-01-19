Тамбовський пороховий завод у РФ, фото з відкритих джерел

У ніч проти 19 січня дрони атакували Тамбовський пороховий завод у російському місті Котовську.

Про атаку пишуть росЗМІ.

За даними росЗМІ, що безпілотник «звалився» на територію Тамбовського порохового заводу, а саме на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих, як стверджується, немає.

Офіційно українська влада та військові не коментували прильоти на території Росії.

Варто додати, що Тамбовський пороховий завод — один із найбільших у РФ виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех».

Нагадаємо, що у місті Котовську Тамбовської області РФ у вівторок 20 червня горіла будівля порохового заводу.