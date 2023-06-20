У місті Котовську Тамбовської області РФ у вівторок 20 червня горіла будівля порохового заводу.

Про це повідомило підконтрольне Кремлю російське агентство «РИА Новости».

За даними російського МНС, о 14:10 надійшло повідомлення про вибух у будівлі за адресою: місто Котовськ, вулиця Проспект Праці, будинок 23.

«За попередньою інформацією, сталося загоряння в будівлі порохового заводу», — сказано у повідомленні.

Дані про площу пожежі та про те, чи є внаслідок неї постраждалі, уточнюють.

Пізніше в екстрених службах повідомили, що в результаті вибуху і пожежі чотири людини загинули, ще двоє дістали поранення.

Губернатор області заявив, що причиною пожежі став «людський фактор».

Нагадаємо, у грудні в Ангарському міському окрузі у Східному Сибіру пролунав вибух на нафтокомбінаті, після чого спалахнула велика пожежа.