У четвер, 18 січня, внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків.

Про це повідомили в ДСНС.

Підтопленими виявилися 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь.

Рятувальники виїжджали для відкачки води з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району.

Крім цього, станом на 8:00 19 січня затопленими залишаються 250 гектарів сільгоспугідь на Хустщині й 80 у Берегівському районі. Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево—Рогатин—Львів у районі села Вільхівка Хустського району, автошлях місцевого значення сполученням Шаланки—Ком’яти і автодорогу Ком’яти—Заріччя.

В коментарі Укрінформу повідомила речниця управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир зазначила, що на Закарпатті ситуація з паводком контрольована, підтоплення поодинокі та локальні.

— Через значні опади 18 січня на Закарпатті сформувалася паводкова хвиля на найбільших річках області. Не дивлячись на те, що це страшно виглядає на відео, ситуація контрольована. Ми фіксуємо локальні поодинокі підтоплення підвальних приміщень. Рятувальники надають допомогу громадянам. Станом на вчора всі п'ять викликів були опрацьовані, вода відкачана. На ранок викликів немає, — сказала вона.

Також синоптики попереджають про можливе підтоплення селища Буштино, але наразі ситуація там не критична.

Нагадаємо, у 2020 році паводок на Закарпатті вже завдав збитку інфраструктурі на орієнтовну вартість 125 мільйонів гривень.