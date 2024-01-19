Зранку, 19 січня, румунські фермери розблокували пункти пропуску«Сірет» та «Вікову-де-Сус», що розташовані навпроти українського пункту пропуску «Красноїльськ».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що пропуск усіх транспортних засобів триває у звичайному режимі. У ДПСУ зауважують, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожніми вантажівками.

Нагадаємо, що нещодавно румунські фермери знову заблокували пункт пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».

Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, які блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 15 січня, Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.