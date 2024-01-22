У Північній Кореї двом 16-річним хлопцям присудили 12 років каторжних робіт за те, що вони дивилися фільми та слухали музику з Південної Кореї. Показовий судовий процес над ними провели в присутності близько тисячі інших студентів.

Про це пише hromadske з посиланням на західні ЗМІ.

Журналісти отримали відео публічного суду від Інституту розвитку півдня та півночі, який працює із втікачами з КНДР. На кадрах видно, що його провели у відкритому театрі, де за двома студентами в наручниках спостерігають близько тисячі інших студентів.

Усі присутні мають на обличчі маски, тому журналісти стверджують, що відео знімали у 2022 році під час пандемії COVID-19.

Двох хлопців звинуватили в перегляді та поширенні південнокорейських фільмів, музики та музичних відео протягом трьох місяців.

«Культура гнилого маріонеткового режиму (тобто влади Південної Кореї, — прим.) поширилася навіть на підлітків. Їх спокусила іноземна культура, і в кінцевому підсумку вони зруйнували собі життя», — йдеться у відеозаписі.

В Інституті розвитку півдня та півночі стверджують, що таке тяжке покарання для підлітків обрали для того, щоб зробити попередження всім іншим громадянам країни.

«Те, що турбує Кім Чен Ина, це те, що молоді люди покоління «міленіалів» та покоління Z змінили свій спосіб мислення», — кажуть там і додають, що захоплення південнокорейським суспільством може призвести до послаблення системи, бо вона суперечить державній ідеології КНДР, яка змушує її громадян шанувати сім’ю Кім.

Нагадаємо, міністерство оборони Північної Кореї заявило про випробовування підводної системи ядерної зброї, яка нині перебуває у розробці, у відповідь на останні спільні морські навчання за участю Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.