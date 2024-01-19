Міністерство оборони Північної Кореї заявило про випробовування підводної системи ядерної зброї, яка нині перебуває у розробці, у відповідь на останні спільні морські навчання за участю Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.

Про це пише Укрінформ.

Згідно з інформацією північнокорейських ЗМІ, Міноборони Північної Кореї заявило, що країна провела важливе випробування Haeil-5-23 у Східному морі (Японському морі), засудивши військово-морські навчання за участю американського атомного авіаносця як «нерозсудливу істерію протистояння».

«Можливості нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюються, і її різноманітні морські та підводні заходи реагування продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри ВМС США та її союзників», — сказав речник міністерства.

При цьому не була опублікована інформація, яка б включала характеристики зброї та дату випробувань.

У березні минулого року Північна Корея вперше оприлюднила випробування свого підводного ударного безпілотника Haeil-1, заявивши, що ця «секретна зброя» здатна генерувати «радіоактивне цунамі» та непомітно атакувати ворогів.

Вже у квітні країна провела випробування ударного безпілотника Haeil-2.

Зазначається, що Південна Корея, США та Японія спільно провели військово-морські навчання за участю атомного авіаносця USS Carl Vinson з понеділка по середу після останнього запуску Пхеньяном гіперзвукової ракети.

Офіційний Пхеньян давно засуджує спільні військові навчання Сеула та Вашингтона, називаючи їх «репетицією вторгнення».

Нагадаємо, Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Він закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів.

Північна Корея розширює зв'язки, зокрема, з Росією. Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні зброї Москві для війни проти України, в той час як Росія надає технічну підтримку КНДР у розвитку її військового потенціалу.

Як відомо, 18 грудня, Північна Корея випустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може вразити будь-яку точку Сполучених Штатів.