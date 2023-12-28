Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державні ЗМІ Північної Кореї.

Правитель КНДР закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів.

Говорячи про напрямки політики на наступний рік на ключовому засіданні керівної партії КНДР у середу, 27 грудня, Кім Чен Ин також заявив, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з «антиімперіалістичними незалежними» країнами, повідомило інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК.

«Він поставив бойові завдання перед Народною армією і секторами виробництва боєприпасів, ядерної зброї та цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни», — йдеться у повідомленні ЗМІ КНДР.

Північна Корея розширює зв'язки, зокрема, з Росією. Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні зброї Москві для війни проти України, в той час як Росія надає технічну підтримку КНДР у розвитку її військового потенціалу.

Нагадаємо, 18 грудня, Північна Корея випустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може вразити будь-яку точку Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Після цього КНДР здійснила запуск балістичної ракети над територією Японії.