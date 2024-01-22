Бізнесмен Ігор Мазепа. Фото:Concorde Capital

У ніч проти 22 грудня, згорів заміський будинок у селі Картовецьке Чернігівської області, який належить Ігорю Мазепі. Це підтвердили у пресслужбі компанії Concorde Capital.

Про це передають «НикВести» з посиланням на LB.ua.

Спалений будинок Ігоря Мазепи. Фото: Concorde Capital Будинок Ігоря Мазепи до пожежі. Фото: Concorde Capital Пожежа охопила будинок Ігоря Мазепи. Фото:Concorde Capital

Зазначається, будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогнем знищено будинок. Імовірною причиною займання називають порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.

Справа затриманого бізнесмена Ігоря Мазепи

Увечері, 18 січня видання «NV Бізнес» повідомило про затримання бізнесмена Ігоря Мазепи на контрольно-пропускному пункті «Медика — Шегині» та обшуки в офісі його компанії, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань.

Інвестиційна компанія Concorde Capital підтвердила, що її засновника Ігоря Мазепу затримали 18 січня на українсько-польському кордоні, коли він прямував на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі.

Згодом, 19 січня ДБР відзвітувало, що затримало бізнесмена, його брата та ще двох фігурантів за справою про схему протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. У ДБР стверджують, що організатори оборудки намагалися захопити 300 га вартістю понад 1 мільярд гривень.