Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці. Ділки займалися систематичними «поборами» з перевізників.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
«На гарячому» затримали 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп — Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.
З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тисяч євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів. У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
«Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників. Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність», — повідомили у пресслужбі.
На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам — в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала чиновника Одеської митниці, який налагодив систему «відкатів» за ввезення в Україну незадекларованої готівки.
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Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці. Ділки займалися систематичними «поборами» з перевізників.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
«На гарячому» затримали 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп — Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.
З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тисяч євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів. У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
«Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників. Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність», — повідомили у пресслужбі.
На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам — в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала чиновника Одеської митниці, який налагодив систему «відкатів» за ввезення в Україну незадекларованої готівки.