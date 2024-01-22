Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці. Ділки займалися систематичними «‎поборами»‎ з перевізників.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«На гарячому» затримали 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп — Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.

З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тисяч євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.

За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів. У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.

«Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників. Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність», — повідомили у пресслужбі.

На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам — в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала чиновника Одеської митниці, який налагодив систему «відкатів» за ввезення в Україну незадекларованої готівки.