Під час міжнародної спецоперації українські та чеські правоохоронці затримали 9 осіб, причетних до кібершахрайства. Правопорушники створили мережу фішингових сall-центрів на території столиці і ошукали іноземців на три мільйони гривень.

Про це повідомила Національна поліція.

Техніка правопорушників, які викрадали гроші із рахунків іноземців. Фото: Національна поліція Затримали 9 шахраїв, які виманювали кошти. Фото: Національна поліція

Як відомо, що перший етап спецоперації відбувся у вересні минулого року. Тоді українські правоохоронці спільно із колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинного угруповання.

«Встановлено, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Їх спільники з шахрайських сall-центрів на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товари чи послуги», — нагадали у Нацполіції.

Після того, як люди вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до фігурантів.

Використовуючи конфіденційну інформацію, аферисти виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

У вересні правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку і мобільні телефони. Поліцейські затримали трьох організаторів та п’ятьох виконавців.

Правоохоронці встановили ще одного організатора «схеми» та вісьмох його спільників завдяки аналізу інформації, що містилася у вилученій техніці.

Так, 17 січня провели 12 обшуків у належних фігурантам приміщеннях на території Києва та Дніпропетровської області.

Вилучили комп’ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також робочі записи.

Організатора та вісьмох виконавців правоохоронці затримали.

Зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень. Псевдоволонтер публікував у YouTube-канал ролики про збори на потреби ЗСУ. В описі до відео чоловік вказував власні реквізити для перерахування коштів.

До того, у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.