Сітка та риба, яку вилучили у чоловіка. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Миколаївському районі було виявлено громадянина, який за допомогою сітки ловив рибу.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що інцидент трапився вчора, 23 січня, близько шостої ранку біля села Трихати Миколаївського району Миколаївської області.

Інспекторами склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП.

За попередніми підрахунками, завдана шкода рибному господарству оцінюється у суму 1 649 гривень.

Матеріали справи буде направлено до суду.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.