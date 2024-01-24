Росіяни у середу, 24 січня, завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередніми даними, росіяни вбили двох мирних жителів. Крім того, ще 8 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

«Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай тяжкому стані», — розповів Вадим Філашкін.

Відомо, що в результаті атаки пошкоджено 2 багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п'яти вулицях.

«Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України», — додав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.