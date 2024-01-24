Росіяни у середу, 24 січня, завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередніми даними, росіяни вбили двох мирних жителів. Крім того, ще 8 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.
«Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай тяжкому стані», — розповів Вадим Філашкін.
Відомо, що в результаті атаки пошкоджено 2 багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п'яти вулицях.
«Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України», — додав Вадим Філашкін.
Нагадаємо, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.
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Росіяни у середу, 24 січня, завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередніми даними, росіяни вбили двох мирних жителів. Крім того, ще 8 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.
«Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай тяжкому стані», — розповів Вадим Філашкін.
Відомо, що в результаті атаки пошкоджено 2 багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п'яти вулицях.
«Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України», — додав Вадим Філашкін.
Нагадаємо, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|