У Корабельному районі Миколаєва презентували станцію очищення води, 15 липня, 2023 року, фото Никвести

У четвер, 25 січня, на стаціонарній точці роздачі очищеної води на кінцевій зупинці тролейбусів «Північний» стався конфлікт між місцевим мешканцем та працівником КП «Миколаївелектротранс», залученим до роздачі води. Робітник був побитий та направлений до ЛШМД для надання першої медичної допомоги.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що КП «Миколаївелектротранс» не є профільним підприємством з забезпечення населення водою. Так, робота з роздачею води транспортом, стаціонарними точками, свердловинами є виключно ініціативою підприємства.

«Це вже не перший випадок агресивної поведінки місцевих мешканців у бік наших працівників, які роздають воду: то вода не так тече, то вона невчасно закінчується (очищена вода туди завозиться), то установка для роздачі не так стоїть, — повідомляють на підприємстві.

За фактом інциденту подана заява до правоохоронних органів. Також припинена робота точки роздачі води на невизначений термін.

На місці була жінка, яка стала свідком конфлікту. Її просять відгукнутися для надання свідчень за номером телефону +380950843804.